ЗМІ: євродепутати партії "подруги Путіна" зустрічались з агентами РФ у Москві

Два депутати Європарламенту від ультралівої німецької партії Сари Вагенкнехт BSW у травні провели зустрічі з організаторами російської мережі впливу Voice of Europe, яка потрапила під санкції ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації порталу t-online.

Видання отримало у своє розпорядження фотографії візиту німецьких євродепутатів BSW Міхаеля фон дер Шуленбурга і Рут Фірменіх до Москви у травні 2025 року.

На фотографіях із ними видно Надію Сас – дружину українського депутата-втікача Олега Волошина, який перебуває під санкціями Британії та США і вважається причетним до організації мережі Voice of Europe. Колишня телеведуча каналів Медведчука в Україні, нині Сас працює пропагандисткою на білоруському телебаченні.

Саме Медведчук стоїть за кампанією впливу Voice of Europe, у межах якої за російські гроші в ЄС поширювали вигідні Кремлю наративи.

Як зазначає t-online, є підстави вважати, що візит фон дер Шуленбурга й Фірменіх також був оплачений Росією: хоча політики прозвітували, що самі платили за поїздку, офіційно їх запросив так званий "Російський фонд миру", який, за даними журналістів-розслідувачів, регулярно передає особисті дані своїх гостей російській військовій розвідці ГРУ.

Фірменіх вважається давньою довіреною особою засновниці партії BSW Сари Вагенкнехт і тісно співпрацює з фон дер Шуленбургом у Європейському парламенті.

Як зазначає t-online, це один з перших конкретних доказів того, що BSW має контакти з російською стороною. За інформацією порталу, агенти Voice of Europe не один раз намагались вийти на партію Вагенкнехт.

56-річну лідерку ліворадикального BSW Сару Вагенкнехт через неодноразові проросійські заяви називають німецькою "подругою Путіна".

Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.

У листопаді Вагенкнехт оголосила про наміри піти з посади голови BSW, рішення має затвердити зʼїзд партії у грудні.