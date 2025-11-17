Два депутата Европарламента от ультралевой немецкой партии Сары Вагенкнехт BSW в мае провели встречи с организаторами российской сети влияния Voice of Europe, которая попала под санкции ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации портала t-online.

Издание получило в свое распоряжение фотографии визита немецких евродепутатов BSW Михаэля фон дер Шуленбурга и Рут Фирмених в Москву в мае 2025 года.

На фотографиях с ними видно Надежду Сас – жену украинского депутата-беглеца Олега Волошина, который находится под санкциями Британии и США и считается причастным к организации сети Voice of Europe. Бывшая телеведущая каналов Медведчука в Украине, сейчас Сас работает пропагандисткой на белорусском телевидении.

Именно Медведчук стоит за кампанией влияния Voice of Europe, в рамках которой за российские деньги в ЕС распространяли выгодные Кремлю нарративы.

Как отмечает t-online, есть основания полагать, что визит фон дер Шуленбурга и Фирмених также был оплачен Россией: хотя политики отчитались, что сами платили за поездку, официально их пригласил так называемый "Русский фонд мира", который, по данным журналистов-расследователей, регулярно передает личные данные своих гостей российской военной разведке ГРУ.

Фирмених считается давним доверенным лицом основательницы партии BSW Сары Вагенкнехт и тесно сотрудничает с фон дер Шуленбургом в Европейском парламенте.

Как отмечает t-online, это одно из первых конкретных доказательств того, что BSW имеет контакты с российской стороной. По информации портала, агенты Voice of Europe не раз пытались выйти на партию Вагенкнехт.

56-летнюю лидера леворадикального BSW Сару Вагенкнехт из-за неоднократных пророссийских заявлений называют немецкой "подругой Путина".

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум относительно перспективы предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

В ноябре Вагенкнехт объявила о намерениях уйти с поста главы BSW, решение должен утвердить съезд партии в декабре.