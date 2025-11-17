У Словенії розслідують підозрілий інцидент на залізниці, не виключають диверсії

Словенські правоохоронці розслідують інцидент на залізничній ділянці на сході країни, який перевізник оцінює як навмисну спробу зірвати рух транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.si.

На ділянці залізничної колії між містами Сельє та Жалець на сході Словенії невідомий поставив на рейки велосипед, стіл, стілець і приладдя для догляду за садом.

Після зіткнення поїзда з предметами "Словенські залізниці" (SŽ) – державний залізничний оператор Словенії – були змушені зупинити рух і організувати замісний транспорт.

У поліцейському управлінні Сельє повідомили, що після зіткнення поїзд продовжив рух, транспорт і жоден із пасажирів не постраждали. Правоохоронці збирають інформацію для оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Директор напряму пасажирських перевезень SŽ Міха Бутара вважає, що йдеться про "навмисне створення можливості заподіяння шкоди іншим людям", і нагадав про подібні випадки в останні місяці.

19 серпня рано вранці в місті Ново Место пасажирський поїзд зіткнувся з залізничними трамваями, які були навмисно встановлені на коліях. А 29 вересня на станції Бледське озеро виявили навмисне пошкодження сигнального пристрою, яке могло призвести до зіткнення двох пасажирських поїздів.

Нагадаємо, у Польщі на залізничному маршруті між Варшавою і Любліном сталося два інциденти. Під час першого з них вибух пошкодив залізничну колію, в іншому – поїзд із 475 пасажирами мусив раптово гальмувати через пошкоджену залізничну колію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула у контексті нещодавніх диверсій на залізниці заявив, що ці інциденти не є війною, однак вони свідчать про "передвоєнний стан".