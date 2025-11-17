В Словении расследуют подозрительный инцидент на железной дороге, не исключают диверсии

Словенские правоохранители расследуют инцидент на железнодорожном участке на востоке страны, который перевозчик оценивает как умышленную попытку сорвать движение транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.si.

На участке железнодорожного полотна между городами Селье и Жалец на востоке Словении неизвестный поставил на рельсы велосипед, стол, стул и принадлежности для ухода за садом.

После столкновения поезда с предметами "Словенские железные дороги" (SŽ) – государственный железнодорожный оператор Словении – были вынуждены остановить движение и организовать замену транспорта.

В полицейском управлении Селье сообщили, что после столкновения поезд продолжил движение, транспорт и никто из пассажиров не пострадали. Правоохранители собирают информацию для объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения.

Директор направления пассажирских перевозок SŽ Миха Бутара считает, что речь идет о "преднамеренном создании возможности причинения вреда другим людям", и напомнил о подобных случаях в последние месяцы.

19 августа рано утром в городе Ново Место пассажирский поезд столкнулся с железнодорожными трамваями, которые были умышленно установлены на путях. А 29 сентября на станции Бледское озеро обнаружили умышленное повреждение сигнального устройства, которое могло привести к столкновению двух пассажирских поездов.

Напомним, в Польше на железнодорожном маршруте между Варшавой и Люблином произошло два инцидента. Во время первого из них взрыв повредил железнодорожные пути, во втором – поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за поврежденных железнодорожных путей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия и предложил Варшаве помощь в расследовании.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула в контексте недавних диверсий на железной дороге заявил, что эти инциденты не являются войной, однако они свидетельствуют о "предвоенном состоянии".