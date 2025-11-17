ЗМІ: зловмисники могли закласти два вибухові пристрої на залізниці в Польщі

Зловмисники, які планували влаштувати диверсію на залізничній колії у Польщі, могли допустити помилку, через що один з вибухових пристроїв не спрацював.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав журналіст Polsat News Міхал Стела з посиланням на джерела.

За даними Стели, вибухових пристроїв, які планували закласти на залізниці, "мало бути два, однак вони були розміщені таким чином, що фактично унеможливили сходження поїзда з рейок".

"Звичайно, я не буду вказувати, що саме було зроблено неправильно, але мої джерела переконані, що була допущена помилка", – додав він.

Нагадаємо, у Польщі на залізничному маршруті між Варшавою і Любліном сталося два інциденти. Під час першого з них вибух пошкодив залізничну колію, в іншому – поїзд із 475 пасажирами мусив раптово гальмувати через пошкоджену залізничну колію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула у контексті нещодавніх диверсій на залізниці заявив, що ці інциденти не є війною, однак вони свідчать про "передвоєнний стан".

Прем’єр Польщі Дональд Туск скликав на ранок вівторка засідання урядового комітету з питань національної безпеки.