СМИ: злоумышленники могли заложить два взрывных устройства на железной дороге в Польше

Злоумышленники, которые планировали устроить диверсию на железнодорожном пути в Польше, могли допустить ошибку, из-за чего одно из взрывных устройств не сработало.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал журналист Polsat News Михал Стела со ссылкой на источники.

По данным Стеллы, взрывных устройств, которые планировали заложить на железной дороге, "должно было быть два, однако они были размещены таким образом, что фактически сделали невозможным схождение поезда с рельсов".

"Конечно, я не буду указывать, что именно было сделано неправильно, но мои источники убеждены, что была допущена ошибка", – добавил он.

Напомним, в Польше на железнодорожном маршруте между Варшавой и Люблином произошло два инцидента. Во время первого из них взрыв повредил железнодорожные пути, во втором – поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за поврежденных железнодорожных путей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия и предложил Варшаве помощь в расследовании.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула в контексте недавних диверсий на железной дороге заявил, что эти инциденты не являются войной, однако они свидетельствуют о "предвоенном состоянии".

Премьер Польши Дональд Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.