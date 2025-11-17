Мерц, Макрон і Стармер зустрінуться у вівторок у Берліні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться зі французьким і британським лідерами Емманюелем Макроном і Кіром Стармером у вівторок ввечері в Берліні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив представник німецького уряду, інформує агентство AFP.

Французький президент Макрон вже прибув до Берліна раніше цього дня, щоб взяти участь у саміті, присвяченому просуванню більшого європейського цифрового суверенітету.

Після саміту за вечерю до Мерца і Макрона приєднається прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомив речник, не розкриваючи теми переговорів.

У саміті з цифрового суверенітету також візьмуть участь керівники провідних регіональних компаній, зокрема французької компанії Mistral, що займається штучним інтелектом, та німецького гіганта програмного забезпечення SAP.

Раніше у понеділок Емманюель Макрон прийняв у Парижі президента України Володимира Зеленського.

Зеленський перед візитом у Париж анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Також Україна у майбутньому зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.