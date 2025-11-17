Мерц, Макрон и Стармер встретятся во вторник в Берлине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц встретится с французским и британским лидерами Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером во вторник вечером в Берлине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует агентство AFP.

Французский президент Макрон уже прибыл в Берлин ранее в этот день, чтобы принять участие в саммите, посвященном продвижению большего европейского цифрового суверенитета.

После саммита за ужином к Мерцу и Макрону присоединится премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщил спикер, не раскрывая темы переговоров.

В саммите по цифровому суверенитету также примут участие руководители ведущих региональных компаний, в частности французской компании Mistral, занимающейся искусственным интеллектом, и немецкого гиганта программного обеспечения SAP.

Ранее в понедельник Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский перед визитом в Париж анонсировал, что Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

Договоренность с Францией предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Также Украина в будущем сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.