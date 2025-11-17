Поліція Берліна отримала 900 дзвінків через фейк про теракти у школах, перевіряють слід РФ

Берлінська поліція отримала близько 900 дзвінків від батьків після того, як у месенджерах, зокрема в Telegram, було поширено фейк про підготовку терактів у понад 20 школах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

З неділі в соціальних мережах та чатах поширювалися повідомлення про ймовірні атаки на понад 20 берлінських шкіл. Поліція заявила, що вважає повідомлення недостовірними.

"Берлінська поліція не має інформації щодо конкретних загроз чи небезпек для зазначених чи інших шкіл", – заявила поліція у понеділок вдень.

На думку поліції державної безпеки, це була "цілеспрямована дезінформація, покликана посіяти невпевненість, страх і паніку серед дітей, молоді та батьків Берліна".

Тим не менш, поширені неправдиві повідомлення призвели до збільшення кількості дзвінків від стурбованих батьків до поліції. За даними поліції, на екстрену гарячу лінію надійшло щонайменше 900 дзвінків. Деякі батьки заявили, що не мають наміру відправляти своїх дітей до школи.

У неділю поліція оголосила, що офіцери будуть присутні поблизу шкіл, щоб мати змогу швидко реагувати на будь-які інциденти. Спеціально навчені групи правоохоронців у понеділок були присутні у 34 школах, щоб надавати комунікаційну підтримку адміністрації шкіл та іншим.

Зараз правоохоронці з'ясовують, хто стоїть за створенням та поширенням фейків. Попередження про напад було поширено, зокрема, через Telegram російською мовою, повідомила поліція.

Управління із захисту конституції (внутрішня розвідувальна служба Німеччини) розслідує інцидент, щоб визначити, чи була це цілеспрямована операція з Росії.

Як повідомлялося, у Молдові повідомляють про зростання кількості фейкових повідомлень про замінування.

А в Польщі затримали сімох осіб, яких вважають авторами сотень неправдивих повідомлень про нібито закладену вибухівку.