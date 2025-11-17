Полиция Берлина получила 900 звонков из-за фейка о терактах в школах, проверяют след РФ

Берлинская полиция получила около 900 звонков от родителей после того, как в мессенджерах, в частности в Telegram, был распространен фейк о подготовке терактов в более чем 20 школах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

С воскресенья в социальных сетях и чатах распространялись сообщения о вероятных атаках на более чем 20 берлинских школ. Полиция заявила, что считает сообщения недостоверными.

"Берлинская полиция не располагает информацией о конкретных угрозах или опасностях для указанных или других школ", – заявила полиция в понедельник днем.

По мнению полиции государственной безопасности, это была "целенаправленная дезинформация, призванная посеять неуверенность, страх и панику среди детей, молодежи и родителей Берлина".

Тем не менее, распространенные ложные сообщения привели к увеличению количества звонков от обеспокоенных родителей в полицию. По данным полиции, на экстренную горячую линию поступило не менее 900 звонков. Некоторые родители заявили, что не намерены отправлять своих детей в школу.

В воскресенье полиция объявила, что офицеры будут присутствовать вблизи школ, чтобы иметь возможность быстро реагировать на любые инциденты. Специально обученные группы правоохранителей в понедельник присутствовали в 34 школах, чтобы оказывать коммуникационную поддержку администрации школ и другим.

Сейчас правоохранители выясняют, кто стоит за созданием и распространением фейков. Предупреждение о нападении было распространено, в частности, через Telegram на русском языке, сообщила полиция.

Управление по защите конституции (внутренняя разведывательная служба Германии) расследует инцидент, чтобы определить, была ли это целенаправленная операция из России.

Как сообщалось, в Молдове сообщают о росте количества фейковых сообщений о заминировании.

А в Польше задержали семерых человек, которых считают авторами сотен ложных сообщений о якобы заложенной взрывчатке.