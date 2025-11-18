У Нідерландах закликали населення бути готовими до кібератак і дезінформації

Виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф закликав мешканців країни підготуватися до потенційних загроз, які можуть порушити "повсякденне життя".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Схооф звернувся до населення Нідерландів із закликом "думати наперед".

"У Нідерландах ми маємо щастя жити у свободі та безпеці. Але існують загрози, які можуть порушити наше повсякденне життя", – пояснив він.

Він зазначив, що інші країни "намагаються впливати" на Нідерланди. Як приклад Схооф навів поширення фейкових новин в інтернеті.

Також, як ще один приклад він навів атаки на комп'ютерні системи, які "можуть призвести до надзвичайних ситуацій".

"І якщо системи виходять з ладу по всій Нідерландах, може знадобитися деякий час, перш ніж все знову запрацює", – застеріг він.

Відтак Схооф наголосив на важливості "вміти справлятися з ситуацією вдома і піклуватися один про одного протягом перших 72 годин".

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Зокрема, 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа.

Французька прокуратура розпочала розслідування після того, як дрон пролетів над поліцейською дільницею в Мюлузі, департамент Верхній Рейн, та залізничною станцією, де знаходився важкий поїзд, що перевозив танки Leclerc.

На тлі цього міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе заявила, що гібридна війна РФ проти Європи є новою нормою, але жодні російські погрози не повинні залякати ЄС і завадити підтримці України.

А президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після того, як Росія почала вести гібридну війну в Європі – межа між війною й миром "стала розмитою".