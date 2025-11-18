В Нидерландах призвали население быть готовыми к кибератакам и дезинформации

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф призвал жителей страны подготовиться к потенциальным угрозам, которые могут нарушить "повседневную жизнь".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Схооф обратился к населению Нидерландов с призывом "думать наперед".

"В Нидерландах мы имеем счастье жить в свободе и безопасности. Но существуют угрозы, которые могут нарушить нашу повседневную жизнь", – пояснил он.

Он отметил, что другие страны "пытаются влиять" на Нидерланды. В качестве примера Схооф привел Интернет, в котором распространяют фейковые новости.

Также, в качестве еще одного примера он привел атаки на компьютерные системы, которые "могут привести к чрезвычайным ситуациям".

"И если системы выходят из строя по всей Нидерландах, может потребоваться некоторое время, прежде чем все снова заработает", – предупредил он.

Поэтому Схооф подчеркнул важность "уметь справляться с ситуацией дома и заботиться друг о друге в течение первых 72 часов".

Отметим, в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

Так, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед тем из-за дронов останавливали работу аэропорта Льежа.

Французская прокуратура начала расследование после того, как дрон пролетел над полицейским участком в Мюлузе, департамент Верхний Рейн, и железнодорожной станцией, где находился тяжелый поезд, перевозивший танки Leclerc.

На фоне этого министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заявила, что гибридная война РФ против Европы является новой нормой, но никакие российские угрозы не должны запугать ЕС и помешать поддержке Украины.

А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после того, как Россия начала вести гибридную войну в Европе, граница между войной и миром "стала размытой".