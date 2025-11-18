У Словенії схвалили розширення повноважень поліції

У Словенії схвалили закон про розширення повноважень правоохоронних органів, зокрема у ситуації, коли йдеться про безпосередні загрози безпеці з боку ймовірного правопорушника.

Про це повідомляє RTVSLO, пише "Європейська правда".

На початку доби 18 листопада парламент Словенії ухвалив проєкт, відомий як "закон Шутара", про розширення повноважень поліції. Його уряд підготував після резонансної загибелі 48-річного Алеша Шутара.

"За" дали 59 голосів і 4 – проти. Проєкт підтримали депутати коаліційних партій і частково опозиція, а всі депутати від "Лівих" проігнорували голосування.

Прем’єр Роберт Голоб вважає затвердження закону "важливим кроком до безпечнішого життя" для усіх громадян, оскільки він закриє давні недоліки у системі.

"Чіткий меседж такий: якщо ви не застосовуєте зброю і нікому не погрожуєте, поліція не може зайти у ваш дім… Обов’язок держави – захищати постраждалого, а не злочинців, які зловживають системою, прикриваючись правами людини", – прокоментував він.

Поправки стосуються багатьох законодавчих актів і надають додаткові повноваження поліції у "районах підвищеного ризику". "Райони підвищеного ризику" будуть визначати у поліції на основі об’єктивних показників про кількість злочинів тощо.

Серед іншого, поліції дозволили фото– й відеозйомку та ведення аудіозапису у систуації, коли є загроза для життя і здоров’я людей чи майна.

В окремих випадках поправки дозволяють поліції без ордеру зайти у приватне помешкання чи іншу приватну власність, або обшукати автомобіль, у тому числі із застосуванням сили, для невідкладного вилучення вогнепальної зброї.

Окрім того, закон запроваджує жорсткіші покарання за насильницькі злочини, спрощує тимчасове вилучення майна. Також прибрали право на безоплатну юридичну допомогу для рецидивістів, які протягом двох років до того вже отримували безоплатну юридичну допомогу як підозрювані у злочині і були визнані винними, крім деяких винятків.

Схвалена версія закону дещо відрізняється від початкового урядового проєкту внаслідок правок, внесених профільним парламентським комітетом.

Нагадаємо, приводом для проєкту стало вбивство 48-річного жителя міста Ново-Место Алеша Шутара.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 21-річний підозрюваний у скоєнні злочину був етнічним ромом. Випадок спричинив протести проти ромської громади як у Ново-Место, так і в інших містах країни.

Відповідальність за трагедію взяли на себе міністр внутрішніх справ Словенії Бостян Поклукар і міністр юстиції Андрея Катіч, які незабаром подали у відставку.

