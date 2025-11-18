В Словении одобрили расширение полномочий полиции

В Словении приняли закон о расширении полномочий правоохранительных органов, в частности в ситуации, когда речь идет о непосредственных угрозах безопасности со стороны вероятного правонарушителя.

Об этом сообщает RTVSLO, пишет "Европейская правда".

В начале суток 18 ноября парламент Словении принял проект, известный как "закон Шутара", о расширении полномочий полиции. Его правительство подготовило после резонансного убийства 48-летнего Алеша Шутара.

"За" дали 59 голосов и 4 – против. Проект поддержали депутаты коалиционных партий и частично оппозиция, а все депутаты от "Левых" проигнорировали голосование.

Премьер Роберт Голоб считает утверждение закона "важным шагом к более безопасной жизни" для всех граждан, поскольку он закроет давние недостатки в системе.

"Четкий месседж таков: если вы не применяете оружие и никому не угрожаете, полиция не может зайти в ваш дом... Обязанность государства – защищать пострадавшего, а не преступников, которые злоупотребляют системой, прикрываясь правами человека", – прокомментировал он.

Поправки касаются многих законодательных актов и предоставляют дополнительные полномочия полиции в "районах повышенного риска". "Районы повышенного риска" будут определять в полиции на основе объективных показателей о количестве преступлений и т.д.

Среди прочего, полиции разрешили фото– и видеосъемку и ведение аудиозаписи в систуации, когда есть угроза для жизни и здоровья людей или имущества.

В отдельных случаях поправки позволяют полиции без ордера зайти в частное помещение или другую частную собственность, или обыскать автомобиль, в том числе с применением силы, для неотложного изъятия огнестрельного оружия.

Кроме того, закон вводит более жесткие наказания за насильственные преступления, упрощает временное изъятие имущества. Также убрали право на бесплатную юридическую помощь для рецидивистов, которые в течение двух лет до того уже получали бесплатную юридическую помощь как подозреваемые в преступлении и были признаны виновными, кроме некоторых исключений.

Одобренная версия закона несколько отличается от первоначального правительственного проекта вследствие правок, внесенных профильным парламентским комитетом.

Напомним, поводом для проекта стало убийство 48-летнего жителя города Ново-Место Алеша Шутара.

По сообщениям местных СМИ, 21-летний подозреваемый в совершении преступления был этническим ромом. Случай вызвал протесты против ромской общины как в Ново-Место, так и в других городах страны.

Ответственность за трагедию взяли на себя министр внутренних дел Словении Бостян Поклукар и министр юстиции Андрея Катич, которые вскоре подали в отставку.

