У Румунії скасували евакуацію мешканців села через удар РФ по танкеру

Румунські екстрені служби у вівторок уранці скасували наказ про евакуацію для мешканців села Чаталкіой, виданий напередодні через ураження Росією судна зі скрапленим газом на березі Дунаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії у вівторок оголосив, що українські рятувальники вжили заходів для обмеження негативних наслідків, спричинених пошкодженням судна унаслідок обстрілу РФ.

"За результатами аналізу ризиків та інформації, отриманої від українських колег, було ухвалене рішення з 09:00 скасувати наказ про евакуацію населення села Чаталкіой", – додали там.

В інспектораті уточнили, що всього було евакуйовано 231 мешканця села.

Вночі 17 листопада Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оголосила тривогу для населення північної частини повіту Тулча після того, як Генеральний штаб ВПС повідомив, що кілька цілей наближаються до кордону Румунії.

Окрім Чаталкіоя, евакуація торкнулась також мешканців населеного пункту Плауру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше сказав, що атака Росії на СПГ-танкер на Дунаї свідчить про нагальність посилення тиску на РФ для завершення війни.