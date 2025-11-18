Туск: Россия заинтересована нагнетать антиукраинские настроения в Польше

Премьер-министр Дональд Туск считает, что одной из целей России может быть подпитка антиукраинских настроений в Польше.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом во время выступления в Сейме сказал премьер Польши Дональд Туск.

Комментируя беспрецедентные диверсии на польской железной дороге – исполнителями которых считают украинцев, работающих на российские спецслужбы – Туск отметил, что Россия заинтересована нагнетать хаос, панику и спекуляции, а также подпитывать антиукраинские настроения.

"Это особенно опасно в таких странах как Польша – где мы уже имеем немало бремени, поскольку в Польше – более миллиона украинских беженцев. Поэтому, по понятным причинам, становится все легче разжигать антиукраинские настроения", – сказал Дональд Туск.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.