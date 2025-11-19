В Польше заявили о первых задержаниях в связи с подрывом железной дороги

В Польше заявили о первых задержаниях в связи с расследованием диверсий на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецка заявила, что в связи с диверсиями на железной дороге "продолжаются интенсивные оперативные, разведывательные и следственные действия, включая аресты и обеспечение безопасности и анализ доказательств".

Параллельно представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский заявил, что задержаны несколько человек. "Устанавливается роль отдельных лиц в этом террористическом акте", – отметил он.

Перед этим СМИ неофициально узнали, что следователи вышли на четырех вероятных сообщников диверсантов – также граждан Украины, которые помогали двум исполнителям и проживают в Польше.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии Варшава объявила, что в связи с этими случаями закрывает консульство РФ в Гданьске – последнее в Польше.

В МИД Украины отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.