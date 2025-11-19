В Норвегии осудили смертоносный удар России по территории Украины
Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде осудил массированный российский удар по Украине.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Эйде заявил, что очередная массовая волна атак по всей Украине привела к гибели и ранению людей.
Отметим, по последним данным, в результате атаки в Тернополе 19 человек погибли и еще 66 получили ранения.
"Россия должна прекратить террор против украинских гражданских лиц", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Норвегии.
Посол ЕС эмоционально рассказала подписчикам о последствиях ночной атаки РФ, в частности в Тернополе.
В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы.
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России, чтобы передать "решительный протест" после того, как беспилотник РФ нарушил воздушное пространство.
Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.