Україна і Польща створять спільну групу для запобігання диверсіям РФ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском: вони обговорили нещодавні акти диверсій на польській залізниці.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У середу, 19 листопада, Туск поділився із Зеленським інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки щодо нещодавніх актів диверсій на польській залізниці.

"Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України", – заявив він.

Зеленський зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. Також він сказав, що українська компанія "Укрзалізниця" впровадила належні заходи для протидії таким диверсіям.

"Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією", – наголосив український президент.

Відтак Зеленський та Туск домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.

"Цінуємо всю допомогу Польщі й завжди готові працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам", – підсумував він.

Також у розмові Туск висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових та ракетних атак.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом Варшава оголосила, що у зв’язку з цими випадками закриває консульство РФ у Гданську – останнє у Польщі.

В МЗС України зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.