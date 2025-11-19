Украина и Польша создадут совместную группу для предотвращения диверсий РФ

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском: они обсудили недавние диверсии на польской железной дороге.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В среду, 19 ноября, Туск поделился с Зеленским информацией от своих правоохранительных органов и разведки о недавних актах диверсий на польской железной дороге.

"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", – заявил он.

Зеленский отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. Также он сказал, что украинская компания "Укрзализныця" внедрила надлежащие меры для противодействия таким диверсиям.

"Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован. Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией", – подчеркнул украинский президент.

Поэтому Зеленский и Туск договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.

"Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам", – подытожил он.

Также в разговоре Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе и десятками раненых в других регионах Украины в результате российских дронных и ракетных атак.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии Варшава объявила, что в связи с этими случаями закрывает консульство РФ в Гданьске – последнее в Польше.

В МИД Украины отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.