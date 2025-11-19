У Британії підозрюваному в нападі в поїзді висунули нові звинувачення

У середу, 19 листопада, у Великій Британії чоловіка звинуватили у скоєнні додаткових злочинів після масового нападу з ножем у поїзді на початку цього місяця.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Спершу Ентоні Вільямсу інкримінували 10 випадків замаху на вбивство, напад, що спричинив тілесні ушкодження, та незаконне носіння ножа.

Також його звинуватили в замаху на вбивство та носінні ножа під час окремого нападу на станції Pontoon Dock DLR у східному Лондоні того ж дня.

Тепер чоловіку пред’явлено ще сім звинувачень, пов’язаних з інцидентами, що сталися 31 жовтня в Пітерборо та Стівенейджі, серед яких:

замах на вбивство 14-річного хлопчика на Henry Penn Walk;

замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень 28-річному чоловіку на Wirsen Platz;

замах на вбивство 22-річного чоловіка поблизу Pleasure Fair Meadow Road;

бійка та володіння холодною зброєю у Ritzy Barbers;

крадіжка ножів із супермаркету Asda в Стівенейджі;

напад на 31-річного чоловіка у поїзді між Гітчіном та Бігглсвейдом.

Вільямс, який проживає на Langford Road у Пітерборо, має постати перед судом магістратів Пітерборо, де йому офіційно висунуть нові обвинувачення.

Заступник начальника британської транспортної поліції Стюарт Канді зазначив, що це "серйозні нові звинувачення", і підкреслив, що слідство охоплює всі інциденти, які були виявлені або про які раніше повідомили поліцію.

Напад стався о 18:25 1 листопада у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона.

На початку листопада прокуратура Швеції оголосила звинувачення 18-річному хлопцеві у звʼязку з підготовкою терористичного нападу на фестиваль у Стокгольмі.

Також нещодавно в Ірландії заарештували литовця, якого підозрюють у плануванні терористичного нападу на мечеть, в його авто було знайдено вибухівку.