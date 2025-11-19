В Британии подозреваемому в нападении в поезде выдвинули новые обвинения
В среду, 19 ноября, в Великобритании мужчину обвинили в совершении дополнительных преступлений после массового нападения с ножом в поезде в начале этого месяца.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Сначала Энтони Уильямсу инкриминировали 10 случаев покушения на убийство, нападение, повлекшее телесные повреждения, и незаконное ношение ножа.
Также его обвинили в покушении на убийство и ношении ножа во время отдельного нападения на станции Pontoon Dock DLR в восточном Лондоне в тот же день.
Теперь мужчине предъявлено еще семь обвинений, связанных с инцидентами, произошедшими 31 октября в Питерборо и Стивенейдже, среди которых:
- покушение на убийство 14-летнего мальчика на Henry Penn Walk;
- покушение на нанесение тяжких телесных повреждений 28-летнему мужчине на Wirsen Platz;
- покушение на убийство 22-летнего мужчины вблизи Pleasure Fair Meadow Road;
- драка и владение холодным оружием в Ritzy Barbers;
- кража ножей из супермаркета Asda в Стивенейдже;
- нападение на 31-летнего мужчину в поезде между Хитчином и Бигглсвейдом.
Уильямс, проживающий на Langford Road в Питерборо, должен предстать перед судом магистратов Питерборо, где ему официально предъявят новые обвинения.
Заместитель начальника британской транспортной полиции Стюарт Канди отметил, что это "серьезные новые обвинения", и подчеркнул, что следствие охватывает все инциденты, которые были выявлены или о которых ранее сообщили полиции.
Нападение произошло в 18:25 1 ноября в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон.
