В Британии подозреваемому в нападении в поезде выдвинули новые обвинения

В среду, 19 ноября, в Великобритании мужчину обвинили в совершении дополнительных преступлений после массового нападения с ножом в поезде в начале этого месяца.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Сначала Энтони Уильямсу инкриминировали 10 случаев покушения на убийство, нападение, повлекшее телесные повреждения, и незаконное ношение ножа.

Также его обвинили в покушении на убийство и ношении ножа во время отдельного нападения на станции Pontoon Dock DLR в восточном Лондоне в тот же день.

Теперь мужчине предъявлено еще семь обвинений, связанных с инцидентами, произошедшими 31 октября в Питерборо и Стивенейдже, среди которых:

покушение на убийство 14-летнего мальчика на Henry Penn Walk;

покушение на нанесение тяжких телесных повреждений 28-летнему мужчине на Wirsen Platz;

покушение на убийство 22-летнего мужчины вблизи Pleasure Fair Meadow Road;

драка и владение холодным оружием в Ritzy Barbers;

кража ножей из супермаркета Asda в Стивенейдже;

нападение на 31-летнего мужчину в поезде между Хитчином и Бигглсвейдом.

Уильямс, проживающий на Langford Road в Питерборо, должен предстать перед судом магистратов Питерборо, где ему официально предъявят новые обвинения.

Заместитель начальника британской транспортной полиции Стюарт Канди отметил, что это "серьезные новые обвинения", и подчеркнул, что следствие охватывает все инциденты, которые были выявлены или о которых ранее сообщили полиции.

Нападение произошло в 18:25 1 ноября в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон.

