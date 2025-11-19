Глава МИД Польши раскритиковал разжигание политиками антиукраинских настроений

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме относительно актов диверсий на железнодорожной инфраструктуре резко раскритиковал политиков за разжигание антиукраинских настроений.

Сикорского цитирует издание Onet, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил: те, кто обвиняет Украину в действиях России в Польше, являются политическими диверсантами.

"Россия тратит миллиарды на подпитку таких настроений, на дезинформацию и пропаганду. Она хочет настроить часть общественного мнения против наших соседей, против ЕС и беженцев из Украины, которые бежали в Польшу от российских бомб", – убежден Сикорский.

Он пояснил, что Россия делает это, чтобы разъединить Европейский Союз.

"Причина очевидна: как Евросоюз мы являемся гигантом по отношению к России, а по отношению к каждому отдельному государству-члену Россия является мощным государством. Неужели это так трудно понять?" – подчеркнул глава МИД Польши.

Он выразил сожаление, что некоторые "политические предприниматели" разжигают антиевропейские и антиукраинские настроения для политической выгоды.

Отметим, Министерство цифровизации Польши во вторник заявило, что в российском и польском информационных пространствах с воскресенья распространяется дезинформация, целью которой является переложение ответственности за диверсии на польской железной дороге на Украину.

В МИД Украины отметили, что РФ умышленно вербует для диверсионных действий в Европе людей с паспортом гражданина Украины.