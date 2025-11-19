Операция "Горизонт": Польша развернет до 10 тысяч военных для охраны инфраструктуры

До 10 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Польши примут участие в операции "Горизонт" по защите критической инфраструктуры и противодействию диверсиям, которая начнется 21 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Объявляя о "Горизонте", польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сказал, что это "одна из крупнейших операций" вооруженных сил Польши.

"В столицах европейских стран часто можно встретить на улицах солдат. Можно наблюдать за невоенными действиями армии. Польша готова к этому. Мы имеем третью по величине армию", – добавил он.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула сказал, что операция охватит всю территорию страны.

"Мы будем выбирать особо опасные районы и объекты, где мы будем более присутствовать", – добавил он.

Элементом операции "Горизонт" также должно быть предоставление гражданам приложения для сообщения о подозрительных инцидентах, сказал Кукула, добавив, что запуск приложения должен состояться в середине декабря.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии Варшава объявила, что в связи с этими случаями закрывает консульство РФ в Гданьске – последнее в Польше.

В МИД Украины отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.