Президент Чехии: Россия систематически терроризирует украинцев и не заинтересована в мире

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на российский обстрел Тернополя, заявив, что Россия не заинтересована в мире, поэтому ей нельзя позволить достичь успеха в Украине.

Об этом Павел написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Чешский президент отметил, что Украина пережила еще одну ночь ужаса.

"Атака на жилой дом в Тернополе, в результате которой погибли по меньшей мере 25 невинных людей, является еще одним ярким напоминанием о том, что жестокость путинской России не знает границ", – заявил Павел.

Российские чиновники, добавил он, любят заявлять, что они не нацеливаются на гражданское население.

"Но правда очевидна. Россия – это страна, которая систематически терроризирует обычных людей в соседней стране и не проявляет никакого уважения к правилам цивилизованного сосуществования. Она не заинтересована в мире. Именно поэтому нельзя позволить ей достичь успеха в Украине", – написал чешский президент.

Глава МИД Австрии после удара РФ по Тернополю призвала к немедленному прекращению огня.

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде осудил массированный российский удар по Украине.