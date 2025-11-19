Парламент Іспанії розпочне розслідування щодо Meta 

Парламент Іспанії розпочне розслідування щодо компанії Meta через можливі порушення приватності користувачів Facebook та Instagram.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у середу прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, його цитує агентство Reuters.

Розслідування ґрунтується на міжнародних дослідженнях, які виявили, що компанія Meta використовувала прихований механізм для відстеження веб-активності користувачів пристроїв Android, повідомили в офісі прем’єра Іспанії.

"В Іспанії закон стоїть над будь-яким алгоритмом чи великою технологічною платформою. І кожен, хто порушує наші права, понесе відповідальність", – наголосив Санчес у своїй заяві.

Meta заявила, що співпрацюватиме з іспанською владою, та що дуже серйозно ставиться до приватності і надає широкий спектр інструментів, які дозволяють людям контролювати використання їхніх даних.

"Ми з нетерпінням чекаємо конструктивної взаємодії з органами влади щодо цього питання", – заявив прессекретар компанії.

Розслідування Іспанії щодо американського технологічного гіганта може ще більше погіршити відносини з Вашингтоном, який критикує Мадрид за невиконання цілей витрат НАТО та його відкритість у відносинах із Пекіном.

За даними уряду Іспанії, Meta могла порушити низку законів ЄС про безпеку та конфіденційність, включно із Загальним регламентом про захист даних (GDPR), директивою ePrivacy, DMA та DSA.

Представники компанії Meta, яку очолює американський мільярдер Марк Цукерберг, будуть викликані для свідчень у комітеті нижньої палати парламенту, додали в уряді.

Американська компанія вже неодноразово мала юридичні суперечки з Єврокомісією. У попередніх висновках, оприлюднених у жовтні, комісія заявила, що Meta і TikTok порушили свій юридичний обов’язок надавати належний доступ до публічних даних.

Єврокомісія оштрафувала Meta на майже 800 млн євро у 2024 році за зловживання, що приносили вигоду сервісу Facebook Marketplace.

У липні минулого року комісія висунула компанії обвинувачення у невиконанні DMA через її нову рекламну модель.