Парламент Испании начнет расследование в отношении Meta
Парламент Испании начнет расследование в отношении компании Meta из-за возможных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook и Instagram.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в среду премьер-министр Испании Педро Санчес, его цитирует агентство Reuters.
Расследование основано на международных исследованиях, которые выявили, что компания Meta использовала скрытый механизм для отслеживания веб-активности пользователей устройств Android, сообщили в офисе премьера Испании.
"В Испании закон стоит над любым алгоритмом или крупной технологической платформой. И каждый, кто нарушает наши права, понесет ответственность", – подчеркнул Санчес в своем заявлении.
Meta заявила, что будет сотрудничать с испанскими властями, что очень серьезно относится к конфиденциальности и предоставляет широкий спектр инструментов, которые позволяют людям контролировать использование их данных.
"Мы с нетерпением ждем конструктивного взаимодействия с органами власти по этому вопросу", – заявил пресс-секретарь компании.
Расследование Испании в отношении американского технологического гиганта может еще больше ухудшить отношения с Вашингтоном, который критикует Мадрид за невыполнение целей расходов НАТО и его открытость в отношениях с Пекином.
По данным правительства Испании, Meta могла нарушить ряд законов ЕС о безопасности и конфиденциальности, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), директиву ePrivacy, DMA и DSA.
Представители компании Meta, которую возглавляет американский миллиардер Марк Цукерберг, будут вызваны для дачи показаний в комитете нижней палаты парламента, добавили в правительстве.
Американская компания уже неоднократно имела юридические споры с Еврокомиссией. В предыдущих выводах, обнародованных в октябре, комиссия заявила, что Meta и TikTok нарушили свою юридическую обязанность предоставлять надлежащий доступ к публичным данным.
Еврокомиссия оштрафовала Meta на почти 800 млн евро в 2024 году за злоупотребления, которые приносили выгоду сервису Facebook Marketplace.
В июле прошлого года комиссия выдвинула компании обвинение в невыполнении DMA из-за ее новой рекламной модели.