Парламент Испании начнет расследование в отношении Meta

Парламент Испании начнет расследование в отношении компании Meta из-за возможных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook и Instagram.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в среду премьер-министр Испании Педро Санчес, его цитирует агентство Reuters.

Расследование основано на международных исследованиях, которые выявили, что компания Meta использовала скрытый механизм для отслеживания веб-активности пользователей устройств Android, сообщили в офисе премьера Испании.

"В Испании закон стоит над любым алгоритмом или крупной технологической платформой. И каждый, кто нарушает наши права, понесет ответственность", – подчеркнул Санчес в своем заявлении.

Meta заявила, что будет сотрудничать с испанскими властями, что очень серьезно относится к конфиденциальности и предоставляет широкий спектр инструментов, которые позволяют людям контролировать использование их данных.

"Мы с нетерпением ждем конструктивного взаимодействия с органами власти по этому вопросу", – заявил пресс-секретарь компании.

Расследование Испании в отношении американского технологического гиганта может еще больше ухудшить отношения с Вашингтоном, который критикует Мадрид за невыполнение целей расходов НАТО и его открытость в отношениях с Пекином.

По данным правительства Испании, Meta могла нарушить ряд законов ЕС о безопасности и конфиденциальности, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), директиву ePrivacy, DMA и DSA.

Представители компании Meta, которую возглавляет американский миллиардер Марк Цукерберг, будут вызваны для дачи показаний в комитете нижней палаты парламента, добавили в правительстве.

Американская компания уже неоднократно имела юридические споры с Еврокомиссией. В предыдущих выводах, обнародованных в октябре, комиссия заявила, что Meta и TikTok нарушили свою юридическую обязанность предоставлять надлежащий доступ к публичным данным.

Еврокомиссия оштрафовала Meta на почти 800 млн евро в 2024 году за злоупотребления, которые приносили выгоду сервису Facebook Marketplace.

В июле прошлого года комиссия выдвинула компании обвинение в невыполнении DMA из-за ее новой рекламной модели.