Мерц пообіцяв "зробити все" для підтримки ППО України

Новини — Середа, 19 листопада 2025, 20:03 — Христина Бондарєва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на російський обстріл цивільного населення України цієї ночі, пообіцявши "зробити все" для підтримки української протиповітряної оборони. 

Про це Мерц написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер зауважив, що Росія веде терористичну війну проти цивільного населення України. 

"Інтенсивні російські атаки на українську інфраструктуру вже не мають нічого спільного з військовими цілями. Тому ми зробимо все можливе, щоб підтримати протиповітряну оборону України", – написав глава уряду Німеччини.

Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія систематично тероризує українців та не зацікавлена в мирі.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.

