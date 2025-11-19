Мерц пообіцяв "зробити все" для підтримки ППО України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на російський обстріл цивільного населення України цієї ночі, пообіцявши "зробити все" для підтримки української протиповітряної оборони.
Про це Мерц написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Канцлер зауважив, що Росія веде терористичну війну проти цивільного населення України.
"Інтенсивні російські атаки на українську інфраструктуру вже не мають нічого спільного з військовими цілями. Тому ми зробимо все можливе, щоб підтримати протиповітряну оборону України", – написав глава уряду Німеччини.
Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія систематично тероризує українців та не зацікавлена в мирі.
Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.