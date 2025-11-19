Мерц пообещал "сделать все" для поддержки ПВО Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на российский обстрел гражданского населения Украины этой ночью, пообещав "сделать все" для поддержки украинской противовоздушной обороны.
Об этом Мерц написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Канцлер отметил, что Россия ведет террористическую войну против гражданского населения Украины.
"Интенсивные российские атаки на украинскую инфраструктуру уже не имеют ничего общего с военными целями. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать противовоздушную оборону Украины", – написал глава правительства Германии.
Глава МИД Австрии после удара РФ по Тернополю призвала к немедленному прекращению огня.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия систематически терроризирует украинцев и не заинтересована в мире.
Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде осудил массированный российский удар по Украине.