Axios: Катар и Турция участвуют в разработке нового "мирного плана" США

Катар и Турция участвуют в разработке нового "мирного плана" Соединенных Штатов о прекращении войны в Украине и поддерживают посреднические усилия США.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Информацию о привлечении Катара и Турции подтвердили изданию два источника.

"Посредничество Катара и Турции помогло закончить войну в Газе и может помочь закончить войну в Украине", – сказал один из собеседников издания.

По словам источников, катарский высокопоставленный чиновник участвовал в переговорах между посланцем Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым в США в минувшие выходные.

В рамках поддержки Турцией мирной инициативы Трампа, Уиткофф планировал посетить Анкару в среду и провести трехстороннюю встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил неназванный американский чиновник.

Однако в итоге встреча не состоялась, поскольку украинский президент не был заинтересован в обсуждении нового американского "мирного предложения".

По информации СМИ, новый "мирный план" США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине предусматривает, среди прочего, передачу России всего Донбасса, сокращение украинской армии вдвое, признание русского языка государственным.

По информации портала Axios, план разрабатывали, в частности, посланник США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Белом доме выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.