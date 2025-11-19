В Axios назвали причины срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планировал в среду встретиться в Турции с Владимиром Зеленским для обсуждения нового "мирного плана", однако встреча не состоялась, поскольку президент Украины приехал с другим планом, который Россия никогда не согласится принять.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Уиткофф планировал посетить Анкару в среду и провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил изданию американский чиновник.

Чиновник заявил, что встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана США. Вместо этого Зеленский отправился в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который Россия никогда не примет, заявил американский представитель.

Украинский чиновник заявил, что встреча была отложена, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, который бы включал европейские страны.

Другой американский чиновник заявил, что внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции против окружения Зеленского, был еще одной причиной отложения встречи.

Чиновник отметил, что Трамп уполномочил Уиткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу с украинским президентом.

"Сейчас мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", – сказал американский чиновник.

Он отметил, что Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана США, если захочет.

По информации СМИ, новый "мирный план" США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине предусматривает, среди прочего, передачу России всего Донбасса, сокращение украинской армии вдвое, признание русского языка государственным.

По информации портала Axios, план разрабатывали, в частности, посланник США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Белом доме выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.