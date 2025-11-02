В Италии лавина похоронила пятерых альпинистов из Германии

В северной части Италии, в Южном Тироле, пятеро немецких альпинистов погибли в результате схода лавины в массиве Ортлес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Сначала сообщалось о трех погибших, а еще двух граждан Германии считали пропавшими без вести, передавало агентство dpa со ссылкой на итальянскую службу горных спасателей.

Лавина сошла вблизи вершины горы Фертайншпитце высотой 3345 метров, куда поднимались две группы.

По предварительной информации, лавина накрыла две группы немецких альпинистов: в первой было трое человек, во второй – четверо.

Все члены первой группы оказались полностью под снегом и погибли, сообщили спасатели.

Из второй группы двое сумели выжить, тогда как судьба еще двоих некоторое время оставалась неизвестной.

Впоследствии агентство dpa со ссылкой на представителя итальянской горно-спасательной службы уточнило, что пропавшие без вести альпинисты также погибли.

Южный Тироль является популярным местом для альпинизма среди немецких туристов, а его самой высокой вершиной является гора Ортлес высотой 3905 метров.

23 октября словацкие горные спасатели сообщили, что нашли в Татрах тело польского туриста, которого разыскивали несколько дней.

В начале октября в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.