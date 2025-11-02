Прокуратура Парижа: пограбування Лувру скоїли дрібні злочинці

Прокурор французького Парижа заявив, що пограбування одного із найвідоміших музеїв у світі – Лувру – скоїли не професіонали зі світу організованої злочинності, а дрібні злочинці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прокурор Парижа Лора Беккуа у неділю, 2 листопада, заявила, що хоч пограбування Лувру – "це не зовсім звичайна злочинність", проте це "тип злочинності, який зазвичай не асоціюють з вищими ешелонами організованої злочинності".

Вона додала, що профілі чотирьох заарештованих осіб, включно з подругою одного з підозрюваних грабіжників – не є типовими для професіоналів організованої злочинності, здатних виконувати складні операції.

"Це явно місцеві жителі. Всі вони більш-менш проживають у Сені-Сен-Дені", – сказала вона, маючи на увазі район з низьким рівнем доходів на півночі Парижа.

У суботу прокуратура заявила, що обидва заперечують свою причетність до пограбування.

На запитання, чи вважають власті, що троє з чотирьох злодіїв зараз перебувають під арештом, Беккуа відповіла, що "принаймні одна особа все ще вважається зниклою". Вона не виключила можливості наявності інших спільників.

Троє осіб, які були заарештовані разом з подружжям 29 жовтня, були звільнені без пред'явлення звинувачень, повідомила в суботу прокуратура.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. Воно тривало всього 7 хвилин – злочинці поцупили коштовності вартістю 88 мільйонів євро. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері. 39-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 і 2014 роках, має постати 5 листопада перед судом у справі про пошкодження майна, скоєне у відділку поліції 2019 року.

Зазначимо, двом із п’яти осіб, затриманих у минулого тижня у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу, 1 листопада, було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.