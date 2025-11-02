Прокуратура Парижа: ограбление Лувра совершили мелкие преступники

Прокурор французского Парижа заявил, что ограбление одного из самых известных музеев в мире – Лувра – совершили не профессионалы из мира организованной преступности, а мелкие преступники.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Прокурор Парижа Лора Беккуа в воскресенье, 2 ноября, заявила, что хотя ограбление Лувра – "это не совсем обычная преступность", однако это "тип преступности, который обычно не ассоциируется с высшими эшелонами организованной преступности".

Она добавила, что профили четырех арестованных лиц, включая подругу одного из подозреваемых грабителей, не являются типичными для профессионалов организованной преступности, способных выполнять сложные операции.

"Это явно местные жители. Все они более или менее проживают в Сени-Сен-Дени", – сказала она, имея в виду район с низким уровнем доходов на севере Парижа.

В субботу прокуратура заявила, что оба отрицают свою причастность к ограблению.

На вопрос, считают ли власти, что трое из четырех воров сейчас находятся под арестом, Беккуа ответила, что "по крайней мере один человек все еще считается пропавшим". Она не исключила возможности наличия других сообщников.

Трое человек, которые были арестованы вместе с супругами 29 октября, были освобождены без предъявления обвинений, сообщила в субботу прокуратура.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно продлилось всего 7 минут – преступники похитили драгоценности стоимостью 88 миллионов евро. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в частности из Германии и Интерпола.

Двое лиц в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером. 39-летний мужчина, ранее осужденный за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах, должен предстать 5 ноября перед судом по делу о повреждении имущества, совершенном в отделении полиции в 2019 году.

Отметим, двум из пяти человек, задержанных на прошлой неделе по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения, тогда как трое других были отпущены на свободу.