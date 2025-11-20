Трамп подписал принятый Конгрессом проект о публикации "файлов Эпштейна"

Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о публикации документов дела миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Трамп подписал законопроект, который дает распоряжение Минюсту опубликовать все несекретные документы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна – почти сразу после принятия проекта в Конгрессе.

После этого Минюст имеет 30 дней на публикацию несекретных материалов по делу.

Пока неизвестно, сколько нового можно будет узнать из еще не опубликованных документов. Закон содержит исключения, в частности, на случаи, когда скрываются личности и личная информация пострадавших от действий Эпштейна. Кроме того, Минюсту разрешено временно скрыть детали, которые могут навредить другому продолжающемуся расследованию.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

На фоне этого Трамп в конце концов изменил свою позицию и призвал Республиканскую партию проголосовать за проект о публикации материалов дела.

