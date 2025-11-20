Германии не было известно о новом "мирном плане", который США готовили в консультациях с РФ
В Берлине не знали о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами и о котором на этой неделе стало известно благодаря источникам СМИ.
Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.
В общении с журналистами в Берлине Вадефуль сказал, что Германия не знала о закулисных переговорах между США и Россией по подготовке нового плана "достижения мира" между Россией и Украиной.
По его словам, Германию не информировали о документе из 28 пунктов, о котором пишут американские СМИ.
Вадефуль сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину, чтобы дать понять Москве, что им пора задуматься о переговорах.
Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.
Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна пойти на ограничения в вооружениях, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.
К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.
По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Виткоффа в Турции по поводу нового "мирного плана" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".