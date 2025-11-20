Госсекретарь США: для мира в Украине стороны должны пойти на "необходимые уступки"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в российско-украинской войне "обе стороны" должны согласиться на "необходимые уступки".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Рубио заявил, что для того, чтобы положить конец "такой сложной и смертоносной войне, как та, что продолжается в Украине", "необходим широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".

В частности, по его мнению, для достижения длительного мира Украина и Россия должны согласиться на "необходимые уступки".

"А для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки", – заявил он.

По его словам, именно поэтому США разрабатывают и будут продолжать разрабатывать "перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта".

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда американского президента Дональда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна пойти на ограничения в вооружениях, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по поводу нового "мирного плана" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".