Литва просит другие страны обеспечить консульскую помощь ее гражданам в Китае

Литва обратилась к партнерам за помощью в предоставлении консульских услуг в Китае после того, как Пекин продолжил игнорировать предложения о восстановлении дипломатического представительства.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Председатель комитета парламента по иностранным делам Ремигиус Мотузас заявил, что Литва все еще не получила ответа на предложение восстановить дипломатическое представительство.

В то же время, по его словам, в Литве понимают, что главным препятствием является название представительства Тайваня.

Поэтому он отметил, что МИД Литвы обратился к другим странам за помощью в предоставлении консульских услуг литовским гражданам в Китае.

"На техническом уровне продолжается работа над дипломатическим представительством, но новым является то, что МИД активизировал свои усилия, обратившись к некоторым иностранным государствам с просьбой предоставлять нашим гражданам консульские услуги, такие как выдача виз или консульская помощь, поскольку это нужно как литовским гражданам, так и гражданам Китая", – сказал он.

По словам председателя комитета, консульская помощь также нужна двум литовским гражданам, которые отбывают тюремное заключение в Китае.

Мотузас добавил, что Литва неизбежно вернется к вопросу нормализации отношений с Пекином из-за экономического веса Китая и давления литовских предприятий, которые хотят пригласить китайские компании, но не могут этого сделать из-за отсутствия дипломатического представительства.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

В январе Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию" и что двери для диалога всегда открыты.

В то же время по состоянию на июнь китайские дипломаты отсутствовали в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по поводу восстановления официального дипломатического представительства.

