Главный дипломат ЕС прокомментировала новый "мирный план" США по Украине

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, но любой такой план должен привлекать Украину и Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС 20 ноября.

Комментируя информацию о новом "мирном плане" США из 28 пунктов, о котором узнали американские СМИ, Каллас отметила, что эти "последние новости" также будут предметом обсуждения на встрече.

"Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы", – сказала Каллас.

Она отметила, что также важно помнить, что в случае российско-украинской войны есть страна-агрессор и страна, которая подверглась нападению.

"Пока что мы не слышали о каких-либо уступках со стороны России... Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже какое-то время назад, вместо этого мы снова видим удары по гражданским. 93% российских целей – это гражданская инфраструктура, то есть школы, больницы, жилые дома – чтобы убить много людей и причинить как можно больше страданий", – отметила Каллас.

"Мы приветствуем все содержательные усилия по завершению этой войны – но, как уже было сказано, речь должна идти о справедливом и устойчивом мире. И это также означает, что с этим планом должны согласиться и украинцы, и европейцы", – добавила Каллас.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".