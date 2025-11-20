В "мирном плане", который разработали чиновники администрации Трампа в консультациях с Москвой, якобы есть идея о том, чтобы в обмен на контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей РФ платила Украине "аренду".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Чиновники, знакомые с содержанием проекта, рассказали изданию, что в новом "мирном плане" от США есть пункт о том, что Украина должна уступить весь Донбасс России, но юридически эти территории будут оставаться украинскими.

В то же время Россия должна платить "арендную плату" за фактический контроль над регионом.

В статье перечисляют детали плана, часть из которых не фигурировали в предыдущих сообщениях американских медиа, первыми написавших о "плане из 28 пунктов", или упоминались с отличиями.

В материале The Telegraph говорится, что план – кроме упомянутой территориальной уступки – предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое, запрет Украине иметь дальнобойные ракеты, запрет на присутствие в Украине иностранных военных, прекращение военной помощи США, запрет на приземление "иностранных дипломатических самолетов", русский как второй государственный и официальный статус для РПЦ на оккупированных территориях.

Однако Украине будет разрешено договариваться о гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".