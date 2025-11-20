В России напали на польского посла
В российском Санкт-Петербурге напали на посла Польши Кшиштофа Краевского.
Об этом сообщила Gazeta Wyborcza, пишет "Европейская правда".
По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевиора, нападение на Краевского произошло в воскресенье, 16 ноября.
По данным польской газеты, это произошло тогда, когда посол прибыл в российский город, чтобы встретиться с местными поляками по случаю польского Дня независимости.
Около полудня, когда он в сопровождении консула шел на польское богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила агрессивная группа российских "активистов".
Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами и атаковали посла за то, что Польша помогает Украине.
"Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешались охранники посла", – сказал Вевиор.
Представитель МИД Польши отметил, что дипломат не получил серьезных травм.
Стоит заметить, что 8 января Варшава в присутствии польских и иностранных дипломатов, а также польской диаспоры закрыла генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.
Напомним, во Владивостоке в конце мая неизвестные напали на дипломатическую сотрудницу Европейского Союза.
После этого Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для дачи объяснений.