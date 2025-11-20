МИД Литвы: никакие мирные переговоры по Украине невозможны без участия Киева

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что любые мирные переговоры по войне в Украине должны включать Киев.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис высказал это мнение в ответ на сообщения о том, что США и Россия готовят новое предложение по прекращению войны. Он подчеркнул, что участие Украины является необходимым.

"Украинцы должны сесть за стол [переговоров], они должны согласиться на это. А я не слышал, чтобы их привлекли. Если что-то касается Европы, то мы являемся Европой, и мы должны обсуждать то, что касается нашей безопасности", – подчеркнул он.

Также он акцентировал, что Европа, в том числе и Литва, уже взяла на себя ответственность за поддержку Украины.

"Мы показали, что берем на себя это бремя. Если на этом этапе [соглашение] является реальным, мы будем сотрудничать", – добавил Будрис.

Он также подчеркнул, что даже если будет достигнуто перемирие или мирное соглашение, поддержка Украины должна продолжаться.

"Некоторые ошибочно считают, что после достижения перемирия поддержка уменьшится. Нет, она увеличится. Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет", – подытожил дипломат.

Напомним, 19 ноября в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.

К разработке документа якобы были приобщены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".