Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву представника ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" про те, що "поляки є афроамериканцями Європи".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Глава польського уряду відреагував на допис на порталі X Фабіана Койбеля, місцевого представника "АдН" з Дрездена.

"Поляки просто вважають себе великою, гідною співчуття жертвою європейської історії. Це жертва як національна ідентичність. Вони просто афроамериканці Європи", – написав Койбель.

Туск відреагував на його слова, адресувавши свій коментар польським політикам.

"Панове Навроцький, Качинський і Менцен! Лідери улюбленої вами німецької партії "АдН" щойно заявили, що поляки є "афроамериканцями Європи" з вічним комплексом жертви, що ми є більшою загрозою, ніж Росія, і що ми пограбували Німеччину з її землями. Мені соромно за вас!" – написав Туск на порталі X.

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла раніше в листопаді заявив, що Польща може стати загрозою для Німеччини, і поклав на Захід співвідповідальність за напад Росії на Україну.

Кілька разів він також висловлювався за відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Частина депутатів "АдН" у Бундестазі розкритикувала Хрупаллу за висловлювання про Польщу.

До коментаря Туска з цього приводу приєднався також глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський. "У Польщі є політики, які досі вважають "АдН" нормальною партією і підтримують її ініціативи", – написав він на порталі X.

Нагадаємо, більшість поляків хочуть, щоб Німеччина виплатила більше репарацій за Другу світову.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Однак німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив позицію Німеччини про те, що питання репарацій уже закрите.