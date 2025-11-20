Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление представителя ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") о том, что "поляки – это афроамериканцы Европы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

Глава польского правительства отреагировал на сообщение на портале X Фабиана Койбеля, местного представителя "АдГ" из Дрездена.

"Поляки просто считают себя большой, достойной сочувствия жертвой европейской истории. Это жертва как национальная идентичность. Они просто афроамериканцы Европы", – написал Койбель.

Туск отреагировал на его слова, адресовав свой комментарий польским политикам.

"Господа Навроцкий, Качиньский и Менцен! Лидеры любимой вами немецкой партии "АдГ" только что заявили, что поляки являются "афроамериканцами Европы" с вечным комплексом жертвы, что мы представляем большую угрозу, чем Россия, и что мы ограбили Германию с ее землями. Мне стыдно за вас!" – написал Туск на портале X.

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла ранее в ноябре заявил, что Польша может стать угрозой для Германии, и возложил также и на Запад ответственность за нападение России на Украину.

Несколько раз он также высказывался за возобновление работы газопровода "Северный поток".

Часть депутатов "АдГ" в Бундестаге раскритиковала Хрупаллу за высказывания о Польше.

К комментарию Туска по этому поводу присоединился также глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский. "В Польше есть политики, которые до сих пор считают "АдГ" нормальной партией и поддерживают ее инициативы", – написал он на X.

Напомним, большинство поляков хотят, чтобы Германия выплатила больше репараций за Вторую мировую.

Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Однако немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил позицию Германии о том, что вопрос репараций уже закрыт.