ЗМІ: прем’єр Британії відвідає Китай наприкінці січня

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер відвідає Китай наприкінці січня.

Про це повідомив у четвер телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Це буде перший візит британського лідера до цієї країни за останні сім років.

Останньою британською лідеркою, яка відвідала Китай у 2018 році, була колишня прем'єрка Тереза Мей.

Лейбористський уряд Стармера визначив поліпшення відносин з Пекіном пріоритетним завданням, оскільки він прагне залучити іноземні інвестиції, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку щодо модернізації інфраструктури та зростання британської економіки.

Однак відносини між країнами були нестабільними, і обидві сторони звинувачували одна одну у шпигунстві.

Офіс прем'єр-міністра заявив, що оприлюднить будь-які плани поїздок у звичайному порядку, коли його запитали про можливий візит Стармера.

Цього тижня британська служба безпеки MI5 випустила нове попередження для законодавців про спроби китайських агентів збирати інформацію та впливати на діяльність.

У вересні британські прокурори відмовилися від справи проти двох британців, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, заявивши, що британський уряд не надав чітких доказів того, що Пекін становить загрозу для національної безпеки.

Зрив справи призвів до звинувачень з боку опозиційних політиків, що Стармер ставить кращі відносини з Пекіном вище за національну безпеку. Уряд це заперечує.