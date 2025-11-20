СМИ: премьер Британии посетит Китай в конце января

Британский премьер-министр Кир Стармер посетит Китай в конце января.

Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Это будет первый визит британского лидера в эту страну за последние семь лет.

Последним британским лидером, которая посетила Китай в 2018 году, была бывшая премьер Тереза Мэй.

Лейбористское правительство Стармера определило улучшение отношений с Пекином приоритетной задачей, поскольку оно стремится привлечь иностранные инвестиции, чтобы выполнить свое предвыборное обещание по модернизации инфраструктуры и росту британской экономики.

Однако отношения между странами были нестабильными, и обе стороны обвиняли друг друга в шпионаже.

Офис премьер-министра заявил, что обнародует любые планы поездок в обычном порядке, когда его спросили о возможном визите Стармера.

На этой неделе британская служба безопасности MI5 выпустила новое предупреждение для законодателей о попытках китайских агентов собирать информацию и влиять на деятельность.

В сентябре британские прокуроры отказались от дела против двух британцев, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, заявив, что британское правительство не предоставило четких доказательств того, что Пекин представляет угрозу для национальной безопасности.

Срыв дела привел к обвинениям со стороны оппозиционных политиков, что Стармер ставит лучшие отношения с Пекином выше национальной безопасности. Правительство это отрицает.