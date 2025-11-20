Вице-премьера Албании, обвиненную в коррупции, отстранили от должности

Суд в Албании в четверг отстранил вице-премьер-министра Белинду Баллуку от должности после того, как прокуратура предъявила ей обвинение во вмешательстве в государственный тендер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Специальная прокуратура Албании по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) в октябре выдвинула Баллуку обвинение в уголовном правонарушении, связанном с нарушением равенства участников тендера или публичного аукциона.

Обвинения касаются строительства туннеля длиной 5,9 километра в южной части Албании стоимостью примерно 190 миллионов евро.

В обвинении, с которым ознакомилось агентство Reuters, указано, что Баллуку в должности министра инфраструктуры неправомерно повлияла на решение в пользу компании-победителя.

В обвинении также утверждается, что она сделала это в сотрудничестве с пятью другими членами комиссии, которая принимала решение.

Белинда Баллуку не отреагировала на решение суда отстранить ее от должности, но ранее отвергала инкриминируемые ей обвинения и обещала сотрудничать с судом.

Она является одной из важнейших фигур во власти Социалистической партии Албании во главе с Эди Рамой, который ранее в этом году в четвертый раз подряд стал премьер-министром страны.

Ранее в Албании начали несколько громких антикоррупционных расследований против бывших представителей власти, в частности экс-президента и бывшего премьер-министра Сали Бериши.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивает протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.