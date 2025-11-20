Зеленский передал США данные о западных деталях в ракете, которая убила людей в Тернополе

Президент Владимир Зеленский во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в четверг передал информацию о западных компонентах в ракете, которой Россия нанесла смертельный удар по Тернополю 19 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Зеленский написал, что обсудил с Дрисколлом "варианты достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии".

"Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", – добавил он, подтвердив предыдущее сообщение Офиса президента.

Также глава государства сказал, что рассказал представителям США о ракетном ударе России Х-101 по многоэтажке в Тернополе, в результате которого погибли 27 человек, из них трое детей.

"(Ракета. – Ред.) изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Рассчитываем на помощь США в ограничении всех схем. Передал министру Дрисколлу конкретные материалы с информацией о компаниях – производителях критических компонентов, странах происхождения и самих этих деталях", – сообщил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что подготовленный США "мирный план" предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

По данным Axios, Зеленский и Дрисколл "договорились об агрессивном графике подписания".

Американские чиновники непублично сказали, что некоторые части "мирного плана" США для Украины, которые обсуждаются в СМИ, не являются окончательными и "почти наверняка" будут изменены.