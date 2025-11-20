Глава посольства США рассказала о "конструктивных переговорах" с Киевом по поводу мира

Временная поверенная в делах США Джули Дэвис сообщила, что она и министр армии США Дэн Дрисколл провели в четверг "чрезвычайно конструктивные переговоры" с украинским руководством о завершении войны.

Об этом говорится в заявлении Дэвис, обнародованном посольством США в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Дэвис отметила, что она и Дрисколл провели "чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня" и что "все разделяют видение президента Трампа относительно завершения этой войны".

"Наконец ситуация складывается в пользу мира – мира, которого украинцы так долго ждали", – заявила глава посольства США.

Зеленский заявил в четверг, что обсудил с Дрисколлом "варианты достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии".

Неназванный чиновник США заявил Axios, что Зеленский согласовал с Дрисколлом "агрессивный график подписания" мирного соглашения.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.