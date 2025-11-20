Глава посольства США подтвердила "агрессивный график" переговоров о мире в Украине

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила об ускорении переговоров по заключению мира между Россией и Украиной.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала во время встречи с журналистами в Киеве в четверг.

Дэвис сказала, что президент США Дональд Трамп с самого начала стремится к завершению войны между Украиной и Россией, и "сегодня мы движемся к этой цели с большим энтузиазмом".

"За последние 36 часов мы стали свидетелями действительно впечатляющего темпа дипломатической деятельности, одного из самых амбициозных за мои 30 лет работы дипломатом", – сказала глава посольства США.

"Сегодня министр (Сухопутных войск США. – Ред.) Дрисколл и я встретились с украинцами и украинским руководством и обсудили агрессивный график этих усилий", – добавила она.

Напомним, ранее неназванный чиновник США заявил Axios, что президент Владимир Зеленский согласовал с Дрисколлом "агрессивный график подписания" мирного соглашения.

По словам Дэвис, представители США и Украины говорили о видении мира Дональдом Трампом, "включая элементы, которые имеют критическое значение для украинцев".

"Мы движемся вперед. Впереди еще много работы", – сказала Дэвис.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.